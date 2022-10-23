Твердопаливні котли працюватимуть на відходах деревини та аграрного сектору

У Дрогобичі на Львівщині запустили першу котельню на альтернативному паливі для населення. Котельня обігріватиме дитячі садки, школи, лікарні та 25 житлових будинків. Її робота дозволить зменшити споживання газу на 20% вже в цьому сезоні.

Як розповіли в Дрогобицькій міськраді, у місті триває реалізація проекту із заміщення газу альтернативними видами палива. За розрахунками місцевих чиновників, нова котельня дозволить зменшити споживання газу на 900 тис. кубометрів та зекономити 10 млн грн вже в цьому сезоні. Чотири твердопаливні котли працюватимуть на відходах деревини та аграрних відходах. Вартість котельні 1 млн євро. Це кошти інвестора – компанії, яка впроваджує альтернативні види палива.

«Цей опалювальний сезон буде складним. Ще з весни ми проводимо заходи для того, щоб комунальні заклади та оселі дрогобичан і стебничан були забезпечені теплом. Ключове завдання – оптимізувати використання газу та максимально перевести котельні на альтернативне паливо», – прокоментував міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

У котельні встановили чотири твердопаливні котли (фото ДМР)

«Цей проект унікальний тим, що в ньому поєднане найсучасніше обладнання українського виробництва, яке нічим не поступається закордонним аналогам. Це дає можливість обслуговувати його тут, на місці. Нема потреби викликати спеціалістів для налаштування, діагностики чи заміни якоїсь деталі з-за кордону. Для такого проекту недостатньо одного інвестора, тому ми працюємо у тісній співпраці з міською радою, КП «Дрогобичтеплоенерго» та ще одним партнером, який може постачати нам сировину», – розповів інвестор, співвласник компанії «Альтеренерго захід» Андрій Бєлий.

За словами директора КП «Дрогобичтеплоенерго», нова котельня дозволить зменшити споживання газу на 20%. Його замінять альтернативні види палива – щепа та відходи аграрного сектору.

«Завдяки реалізації цього проекту, ми зможемо замістити 20% газу альтернативним паливом вже зараз і таким чином – зменшити споживання газу, так як держава встановлює ліміти і вже зараз постачання газу зменшили ще на 10%. Окрім того, споживач отримає на 10% нижчу ціну. У планах – обладнання ще однієї котельні – у Стебнику, що сукупно дозволить нам замінити газ альтернативним паливом на 50%», – зазначив директор КП «Дрогобичтеплоенерго» Ігор Хом’як.