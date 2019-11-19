У Дрогобицькому районі водійка Audi збила на смерть велосипедиста

18 листопада на трасі Комарно-Дрогобич на Львівщині автомобіль скоїв наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася близько 18:15 поблизу с. Нове Село Дрогобицького району. 33-річна мешканка Дрогобицького району за кермом автомобіля Audi 80 здійснила наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм 60-річний мешканець с. Сусолів Самбірського району помер на місці події. Обставини ДТП з’ясовують слідчі. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter