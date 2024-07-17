У Дубенському районі епідеміологи зафіксували сім випадків гострого гепатиту А. Усі хворі нині госпіталізовані та проходять лікування в медичних установах. Про це 17 липня повідомили в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

«Семеро хворих – мешканці одного з сіл Дубенського району, які мали тісний контакт. Ймовірно, інфікування сталося через недотримання особистої гігієни. Наразі пацієнти, серед яких 2-річна дитина, перебувають в інфекційному відділенні місцевої лікарні з перебігом легкої або середньої важкості. Першими симптомами захворювання на гепатит А були: жовтяниця шкіри та слизових оболонок, підвищена температура тіла, катаральні прояви, а також дехто мав ознаки гострої кишкової інфекції», – розповіла ZAXID.NET завідувачка відділу епіднагляду Рівненського обласного центру контролю і профілактики хвороб Юлія Терентьєва.

Юлія Терентьєва зазначила, що нині проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення джерела зараження. Зокрема, спеціалісти відбирають проби води за місцями проживання хворих і встановлюють їхнє коло спілкування.

Зауважимо, що гепатит А – захворювання печінки вірусного походження. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14-28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається через воду та харчі, а також контактно-побутовим шляхом через брудні руки.

Спеціального лікування від гепатиту А не існує. Перебіг, зазвичай, має сприятливі прогнози і організм долає вірус самостійно. Одужання триває залежно від індивідуальних особливостей: може займати кілька тижнів або місяців.

Аби запобігти захворюванню, медики рекомендують:

мити руки водою з милом щонайменше впродовж 20 секунд, зокрема й перед приготуванням/споживанням їжі та після вбиральні;

мити овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати;

використовувати для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду.

Додамо, що у 2024 році у Рівненській області загалом було зафіксовано шість поодиноких випадків захворювання на гепатит А. За словами Юлії Терентьєвої, такий спалах гострого гепатиту А відразу з сімома хворими – цьогоріч вперше.