Постраждалі наразі перебувають у реанімації

У Дубні чадним газом отруїлися 39-річна жінка та двоє дітей віком 10 і 15 років. Усіх трьох госпіталізували до реанімації у стані середньої важкості. Про це у понеділок, 9 листопада, повідомила пресслужба ДСНС Рівненщини.

Інцидент стався 8 листопада о 12:30 в одній із квартир багатоквартирного будинку. За попередньою інформацією рятувальників, отруєння могло статися через порушення правил експлуатації газового котла.

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Постраждалих доставили до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом». Наразі вони перебувають під наглядом медиків.

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У ДСНС нагадують, що чадний газ не має кольору, запаху та смаку, тому людина не може виявити його без спеціального приладу. Він перешкоджає надходженню кисню до органів і тканин, через що організм починає відчувати кисневе голодування.

Які симптоми отруєння чадним газом

Першими ознаками отруєння чадним газом можуть бути головний біль, втома, запаморочення, сонливість, нудота та блювота. Також можуть з’явитися задишка, прискорене серцебиття й кашель.

За тяжкого отруєння виникають сплутаність свідомості та м’язова слабкість. Людина може знепритомніти, а в разі важкого ураження можливі зупинка дихання та смерть.

Якщо є підозра на отруєння чадним газом, потрібно негайно вийти на свіже повітря, викликати екстрені служби за номером 112 або 103 та не повертатися до приміщення до дозволу фахівців.