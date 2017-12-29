У двох районах Львова планові знеструмлення

29 грудня для проведення запланованих ремонтних робіт «Львівобленерго» знеструмило кілька вулиць у двох районах міста. Залізничний район ‒ Ганкевича, 1-9 непарні, з 29-12-2017 09:00 по 29-12-2017 17:00 Залізничний район ‒ Папоротна, 1-22 з 29-12-2017 09:00 по 29-12-2017 17:00 Залізничний район ‒ Повітряна, 4,6,8,10, з 29-12-2017 09:00 по 29-12-2017 17:00 Франківський район ‒ Лазаренка, 1а,2,4, з 29-12-2017 09:00 по 29-12-2017 16:00 Франківський район ‒ Стрийська, 98 з 29-12-2017 09:00 по 29-12-2017 16:00

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter