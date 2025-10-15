Остаточні рішення про канікули ухвалюють заклади освіти

Івано-Франківська міська рада оголосила дати осінніх канікул у школах громади. Остаточні рішення про проведення канікул самостійно ухвалюватимуть заклади освіти.

Як повідомили ZAXID.NET у Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради 15 жовтня, осінні канікули заплановані з 27 жовтня до 2 листопада, зимові – з 22 грудня до 11 січня, а весняні – з 23 до 29 березня.

«Ці дати є рекомендованими. Остаточні рішення про канікули ухвалюють заклади освіти, зважаючи на власні потреби та обставини. Цього разу ми додатково провели опитування серед батьків, аби сформувати зручні рекомендації для шкіл», – зазначила директорка Департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко.

Навчальний рік 2025-2026 у школах Івано-Франківської громади триватиме до 29 травня.