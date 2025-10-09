У початковій школі №8 температура у приміщенні була 12°C

У частині ліцеїв Івано-Франківська через відсутність опалення скоротили тривалість уроків. За словами мера Руслана Марцінківа, загальні котельні зможуть включити не раніше 13 жовтня, а тепло в усіх будинках міста з’явиться за 3-4 тижні.

За інформацією «Галки», 8 жовтня у ліцеях №№4, 7, 16, 17, 20, 22, 25, імені Романа Шухевича температура у класах становила близько 18°C, а в ліцеї №20 – від 13°C до 15°C.

Про скорочення тривалості уроків повідомили у ліцеї №6 імені Івана Ревчука, у приміщенні якого, за словами директора Ігоря Максимчука, температура підіймається внаслідок роботи кухні, а діти приносять з собою подушки та термоси.

У початковій школі №8 прийняли рішення перейти на 30-хвилинні уроки на прохання батьків – зранку 8 жовтня температура у приміщенні була 12°C.

У четвер, 9 жовтня в ефірі радіо «Західний полюс» міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків сказав, що підписав розпорядження про старт опалювального сезону у медзакладах, дитсадках та школах, обладнаних твердопаливними котлами та електричним опаленням. Конкретної дати початку опалювального сезону у всіх школах міста мер не назвав.

«З наступного тижня, це буде залежати від уряду та газовиків, будемо включати загальні котельні. У більшості шкіл та дитсадків немає окремих котелень, тобто, якщо включається котельня, то включається і населення мікрорайону. З понеділка, 13 жовтня, включаємо садочки з окремими котельнями, а протягом тижня запускатимемо [загальні] котельні», – зазначив Руслан Марцінків.

За словами мера, на повноцінний запуск опалювального сезону в Івано-Франківську піде 3-4 тижні.