У закладах освіти, охорони здоров'я, культури та інших бюджетних установах Ужгорода розпочався опалювальний сезон. Про це повідомили у пресслужбі міської ради у п’ятницю, 3 жовтня.

Як йдеться у розпорядженні міського голови Богдана Андріїва, керівникам бюджетних закладів рекомендують подавати тепло та гарячу воду за умови зниження температури повітря нижче нормативної.

Зазначимо, органи місцевого самоврядування в Україні можуть розпочинати опалювальний сезон, якщо середньодобова температура повітря складає +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль.

З 2010 року Ужгород повністю перейшов на індивідуальне опалення, мешканці міста встановили автономні системи обігріву, а заклади освіти та охорони здоров’я живляться понад 60 модульними котельнями.