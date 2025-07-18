Підозрюваному загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

СБУ викрили в Івано-Франківську власника підпільної ІТ-компанії, який створював вебресурси на замовлення заступника міністра цифрового розвитку окупаційної адміністрації РФ у Херсонській області та російських комерційних компаній. Айтівцю загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 18 липня, підозрюваний налагодив контакт зі своїм давнім знайомим – прокремлівським пропагандистом Михайлом Шпіром, який заочно отримав 10 років тюрми і наразі переховується на лівобережжі Херсонщини, обіймаючи посаду заступника міністра окупаційної адміністрації РФ.

Від пропагандиста айтівець отримав замовлення створити фейковий «правозахисний» ресурс, що мав дискредитувати українських активістів. У період, коли гауляйтер займався обліком персональних даних мешканців Херсонщини під виглядом цифровізації послуг для населення, франківець передав йому зразок сайту для створення на його базі різноманітних інформаційних ресурсів.

«Також айтівець займався розробкою персонального сайту Шпіра, який колаборант використовував для своєї медійної розкрутки та поширення кремлівської пропаганди. Окрім роботи на окупаційного заступника міністра Херсонщини, фігурант виконав понад 40 замовлень від російських комерційних компаній. Оплату отримував через криптогаманці та від третіх осіб з країн колишнього СРСР», – зазначили в СБУ.

Під час обшуків в офісі та оселі затриманого, а також за місцями проживання працівників підпільної ІТ-компанії, вилучено комп’ютерну техніку, телефони, чорнові записи та банківські картки з доказами злочинів. Айтівця арештували. За пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України) йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.