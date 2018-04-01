У Франції двоє людей загинули внаслідок падіння літака на автотрасу

У Франції внаслідок падіння легкомоторного літака на трасу між Сент-Етьєном і Ліоном загинули його пілот і пасажир, повідомив телеканал «Euronews».
«Літак упав на трасу між Сент-Етьєном і Ліоном. Пілот і пасажир загинули», – йдеться у повідомленні.
За словами очевидців, пілот, імовірно, втратив контроль над літаком на низькій висоті, внаслідок чого літальний апарат вдарився об металеву споруду зі знаками над 4-смуговою трасою біля Сен Шамон.
Відомо, що інші автомобілі внаслідок інциденту не постраждали. Місцеві правоохоронці проводять розслідування.
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