У Франції двоє людей загинули внаслідок падіння літака на автотрасу

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 18:402070

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У Франції двоє людей загинули внаслідок падіння літака на автотрасу
фото Euronews
Уламки літака розкидало по трасі, на місці працювали рятувальники

У Франції внаслідок падіння легкомоторного літака на трасу між Сент-Етьєном і Ліоном загинули його пілот і пасажир, повідомив телеканал «Euronews».

«Літак упав на трасу між Сент-Етьєном і Ліоном. Пілот і пасажир загинули», – йдеться у повідомленні.

За словами очевидців, пілот, імовірно, втратив контроль над літаком на низькій висоті, внаслідок чого літальний апарат вдарився об металеву споруду зі знаками над 4-смуговою трасою біля Сен Шамон.

Відомо, що інші автомобілі внаслідок інциденту не постраждали. Місцеві правоохоронці проводять розслідування.

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