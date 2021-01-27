Гурт «Karpatia» зі с. Бітля знайомитиме туристів з бойківською культурою

У двох карпатських селах в межах Львівщини розвиватимуть туризм на основі бойківської культури. Проект отримав секторальну підтримку ЄС, на втілення якого виділять понад 10 млн грн. За них у селах Лімна і Бітля створять туристичні етнофолькцентри.

У старих спорудах Народних домів у Лімні і Бітлі проведуть повну реконструкцію із заміною підлоги та даху. Приміщення осучаснять, проведуть комунікації, інтернет, створять вигоди для туристів. У відновлених будинках відкриють музеї бойківської культури, фотозони, проводитимуть майстер-класи. Гостей розважатимуть народні колективи, для них закуплять музичні інструменти — трембіти, сопілки, скрипки.

«У Турківському районі слабо розвинута туристична інфраструктура. Це бойківський край зі своїм стилем життя, культурою. Такої інформації є мало в інтернеті. Туристів наживо знайомитимуть з традиціями бойків. Також хочемо спонукати мешканців розвивати в селі зелений туризм та відроджувати гастрономічні традиції», — розповів ZAXID.NET автор проекту, голова ГО «Нова українська громада» Тарас Дубіль.

Села обирали в різних громадах — Боринській і Турківській. Лімна розташована у прикордонній зоні — всього за 6 км від майбутнього пункту пропуску Лопушанка. Поруч є село Вовків, звідки витікає річка Дністер, там же проводять фестиваль. Недалеко від обох сіл організовують всесвітні «Бойківські фестини» та світовий конгрес бойків.

Вартість реалізації проекту «TourTurka 2.0» становить 10,4 млн гривень, з них 8,8 млн грн виділять з державного бюджету, а решта – з місцевих бюджетів громад. Проект реалізують до кінця 2022 року.

Зазначимо, що вкінці 2020 року реалізували першу частину проекту «TourTurka» — створили туристичні маршрути, ознакували їх, створили сайт і промоційну продукцію.