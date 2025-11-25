Гроші на сучасну автошколу виділили з державної субвенції і з місцевих бюджетів

У Глибоцькому професійному ліцеї створили спеціальний освітній простір для підготовки водіїв різного класу автомобілів, а також слюсарів-ремонтників. У закладі повністю переобладнали автошколу та створили навчальний комплекс – станцію технічного обслуговування. Наразі різні виробничі професії у Глибоцькому професійному ліцеї здобувають понад 400 студентів.

Для облаштування навчально-практичного центру «Підготовки кадрів автомобільної галузі “AUTO SCHOOL”» професійний ліцей отримав понад 6 млн грн. Про це повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації. З державного бюджету виділили субвенцію в розмірі 4 млн 634 тис. грн, ще 1 млн 986 тис. грн надійшло з власних коштів закладу освіти.

Під час ремонтних робіт повністю облаштували сучасну СТО, де навчатимуться та проходитимуть практику студенти. Відремонтували приміщення для лекцій, придбали обладнання, побудували автодром. На ньому студенти зможуть навчатися водінню. Для занять купили також три автомобілі.

Окрім того, за даними Чернівецької ОВА, в Глибоцькому професійному ліцеї зможуть навчатися не лише студенти, але й ветерани. Для цього у закладі облаштували Центр ветеранського розвитку. Тут колишні військові зможуть відновити та удосконалити професійні знання та уміння, отримати нову професію.

«На ринку праці сьогодні є дефіцит кадрів робітничих професій. Тенденція до зростання запиту на таких фахівці спостерігатиметься і в найближчі роки. Тож працюємо над тим, щоби майбутні фахівці були конкурентними на ринку праці. Мова йде як про удосконалення навчальних програм, так і створення належних умов для навчання та опанування практичних навичок майбутніх спеціалістів», – зазначив заступник начальника Чернівецької ОВА Роман Греба.

Додамо, що у 2024 році Глибоцький професійний ліцей отримав гроші від Міністерства освіти і науки та громадської організації «Культ Фуд» для переоснащення ще однієї аудиторії під сучасну кухню. Загальна вартість проєкту склала 2,6 млн грн, серед яких 500 тис. грн – кошти обласного бюджету, 600 тис. грн – гроші ліцею та 1,5 млн грн – це грантові гроші. За це фінансування оснастили кулінарний хаб, який є максимально наближеним до формату шкільних кухонь. Тут проходять перепідготовку та навчаються кухарі, які потім працюватимуть у їдальнях навчальних закладів.