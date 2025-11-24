Відзнаку Олександру вручили 20 листопада у Всесвітній день дитини

Школяр з Буковини Олександр Костецький отримав почесну відзнаку «Майбутнє України». Цю нагороду вручив йому президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Юнак вже три роки займається волонтерською діяльністю. За цей час він передав Збройним силам України допомоги на понад 750 тис. грн.

Олександр Костецький – учень опорного закладу загальної середньої освіти в селі Драчинці Мамаївської громади. Влітку 2022 року юнак почав активно волонтерити, він приїжджав в різні міста України і виступав там просто неба. Хлопець грав на гітарі та співав, повідомили на сторінці сільської ради Мамаївців у фейсбуці.

«З перших днів повномасштабного вторгнення він робить те, що може найкраще: співає, грає на гітарі, виступає на благодійних заходах і збирає кошти для Збройних сил України. За цей час юний волонтер зібрав вже понад 750 тис. грн – сума, за якою стоять врятовані життя і нескінченна любов до своєї країни», – йдеться в повідомленні громади.

За зібрані гроші Олександр придбав та передав військовим автомобілі, мотоцикли, амуніцію, дрони та обладнання.