У Городоцькому районі внаслідок наїзду вантажівки загинула 66-річна жінка

Від травм жінка померла у лікарні

На Львівщині від травм, отриманих внаслідок наїзду вантажівки, померла жінка. Дорожньо-транспортна пригода сталась 14 травня близько 8:10 в одному з сіл Городоцького району.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ЗІЛ-130, 32-річний мешканець Городоцького району, скоїв наїзд на пішохода, 66-річну місцеву мешканку. Жінку було доставлено до лікарні, де вона від отриманих травм померла», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, постраждалу госпіталізували в реанімаційне відділення Городоцької ЦРЛ, де о 12:30 жінка померла.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

До слова, 14 травня на автодорогах Львівської області зареєстрували 52 дорожньо-транспортні пригоди, 29 із яких сталися у Львові. За повідомленням відділу комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, внаслідок ДТП дві особи загинули, одинадцятеро – травмувалися.