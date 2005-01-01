У госпіталі Дніпра помер поранений на фронті 47-річний боєць зі Львова

СуспільствоЮлія Лавришин, 31 травня21133
У госпіталі Дніпра помер поранений на фронті 47-річний боєць зі Львова
У загиблого Юрія Довганика залишилась донька та дружина

У госпіталі Дніпра помер поранений у зоні проведення операції Об’єднаних сил боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Про це 31 травня повідомила прес-служба Львівської ОДА.

Загиблий – львів’янин Юрій Довганик, боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Кілька днів тому йому виповнилось 47 років. Юрій Довганик навчався у Ставропігійському вищому професійному училищі Львова. Брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях у складі добровольчого батальйону.

Він помер у військовому госпіталі Дніпра від важких поранень, отриманих на Донбасі.

У загиблого залишилися дружина Оксана та донька Василина. Вони мешкають у селі Карачинів Яворівського району.

Поховають бійця у Львові на Личаківському кладовищі.

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