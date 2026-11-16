Акцію протесту влаштували мешканці села Стрілецький Кут

У селі Стрілецький Кут Мамаївської громади на Буковині в понеділок вранці, 16 листопада, місцеві жителі вийшли на протест. Вони перекрили дорогу через незадовільний ямковий ремонт. За словами мешканців, на наступну добу після ремонту на дорозі знову з’явилися ями, пише видання Molbuk.ua. Окрім того, через село збільшився потік транспорту після перекриття мосту в селі Глиниця..

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Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Чернівецькій області 11 листопада повідомила про закриття мосту через річку Прут. Він сполучає села Глиницю та Дубівці, а також веде до прикордонної залізничної станції «Вадул–Сірет». Коли має завершитися ремонт мосту, наразі невідомо.

Дорожники оприлюднили схему об’їзду через село Стрілецький Кут. 9–10 листопада на цій дорозі провели ямковий ремонт. Однак мешканці поскаржилися, що роботи виконали неякісно.

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Дорога після ямкового ремонту

«Те, що назвали ремонтом, не витримало навіть кількох днів. Ями, які нібито залатали, знову на місці. Покриття зникло, а дорога повернулася до свого звичного жахливого стану», – написала в фейсбуці місцева жителька Уляна Григоряк.

Жінка додала, що дорогу тривалий час не ремонтували та на ній є багато небезпечних ям. Мешканці вирішили вийти на акцію протесту після того, як дощ змив відремонтований асфальт.

Учасники акції тримали плакати з написами: «У нас не дорога, а суцільна смуга перешкод», «Нам потрібна дорога, а не декорація для ваших звітів». Люди вимагали якісного ремонту дороги Чернівці – Стрілецький Кут – Глиниця, а також чітких термінів ремонту мосту в Глиниці.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області, яка обслуговує цю дорогу. Наразі там не відповідають на дзвінки.