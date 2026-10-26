Переможець буде відповідати за експлуатаційне утримання доріг протягом 2027 року

Чернівецька обласна державна адміністрація обрала переможцем тендеру на експлуатаційне утримання місцевих доріг ТОВ «Техно-Буд-Центр». Компанія погодилася виконати роботи за 734,9 млн грн. Водночас двох учасників, які пропонували нижчі ціни, відхилили через проблеми з банківськими гарантіями. Про це в неділю, 25 жовтня, повідомило видання «Наші гроші».

Чернівецька ОДА оголосила тендер на експлуатаційне утримання місцевих доріг на наступний рік з очікуваною вартістю до 773 млн грн без ПДВ. Від учасників вимагали підтвердити досвід виконання аналогічних робіт за договорами, укладеними протягом останніх п’яти років.

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На торги подалися чотири компанії. Найактивніше знижували ціни «Автомагістраль-Захід» та «Енергетично-дорожнє будівництво». Їхні початкові пропозиції були приблизно на 17% нижчими за очікувану вартість закупівлі. Під час аукціону компанії також змагалися між собою, тож укладення договору з однією з них могло заощадити близько 140 млн грн.

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Однак обидва учасники завантажили до системи Prozorro банківські гарантії у форматі ZIP, які замовник не зміг відкрити. Через неможливість перевірити документи їхні пропозиції відхилили.

Зрештою, переможцем закупівлі визначили ТОВ «Техно-Буд-Центр», яке погодилося виконати роботи за 734,9 млн грн. За інформацією «Наших грошей», ця компанія та ще один учасник торгів – «Автострада» – під час аукціону не знижували ціни. У результаті економія становила близько 5% від очікуваної вартості закупівлі – це майже вчетверо менше, ніж могло бути за активнішої цінової конкуренції.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Техно-Буд-Центр» зареєстроване в Тернополі у 2005 році. Компанія спеціалізується на будівництві доріг і автострад. Її власниками є Андрій Ярема та Юрій Ханін. Обидва бізнесмени разом володіють низкою фірм. Зокрема, ТОВ «Спілка підприємців», ТОВ «Преміум клаб компані», ТОВ «Партнер-Авто-Пром», ТОВ «Бобулинські піски», ТОВ «Дорожня компанія “Будлідер”» тощо. Через ТОВ «Західна етанольна група» та ТОВ «Хоростківський спиртовий завод» тернопільські підприємці пов’язані із колишнім народним депутатом, головним спонсором ВО «Свобода» Ігорем Кривецьким.