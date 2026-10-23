Загалом на укриття витратять близько 70 млн грн

На пунктах пропуску з Румунією та Молдовою в межах Чернівецької області планують облаштувати 45 мобільних укриттів. 20 захисних споруд встановлять за ініціативою ОВА, ще 25 має облаштувати Служба відновлення та розвитку інфраструктури Буковини. Про це повідомив керівник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко в телеграм-каналі.

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Укриття від Чернівецької ОВА мають облаштувати до 5 листопада. Також до кінця року Служба відновлення та розвитку інфраструктури встановить ще 25 модульних захисних споруд. На Prozorro оголосили першу закупівлю в розмірі 38 млн грн. За даними видання «Молодий буковинець», загалом на всі укриття в області планують витратити майже 70 млн грн.

Зокрема, на міжнародному пункті пропуску «Порубне – Сірет» планують встановити 3 первинні модульні укриття до 20 осіб, а також 8 мобільних укриттів – до 50 людей. Відповідно до тендеру, такі укриття також з'являться на пунктах пропуску «Вашківці – Гріменкеуць», «Кельменці – Ларга», «Мамалига – Крива», «Россошани – Брічень», «Сокиряни – Окниця».

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Загалом на 28 пунктах пропуску в Україні мають облаштувати 135 первинних мобільних укриттів для захисту людей. Про це «Радіо Свобода» 1 жовтня розповів перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури і транспорту України Сергій Деркач. Закупівлі проводять Служби відновлення у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.