Обладнання встановлять у 87 укриттях

У Тернополі в укриттях багатоквартирних будинків встановлять роутери з безкоштовним доступом до Wi-Fi. Таке рішення прийняв виконавчий комітет у середу, 21 жовтня, йдеться на сайті Тернопільської міськради.

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Гроші на роботи та придбання роутерів виділили з міського бюджету. Обладнання встановить у 87 укриттях тернопільський провайдер «Колумбус». Також компанія забезпечить безкоштовний доступ до Wi-Fi.

Перелік укриттів, де облаштують Wi-Fi:

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вулиця Протасевича, 14, 4А, 10А;

вулиця Карпенка, 14;

проспект Степана Бандери, 102, 104, 108, 20, 27, 76, 78, 80, 82, 10, 25, 4, 78, 86;

вулиця Омеляна Польового, 2А;

вулиця Глиняна, 1, 9;

вулиця Старий Ринок, 1;

вулиця Золотогірська, 4, 6, 8, 20, 24, 26;

вулиця Миколи Бенцаля, 2, 3;

вулиця Назарія Яремчука, 27, 39;

вулиця Івана Виговського, 8, 10, 12;

вулиця Максима Кривоноса, 14;

вулиця Тролейбусна, 2;

вулиця Петриківська, 16, 18, 25А;

вулиця Дружби, 2, 15;

вулиця Миколи Карпенка, 1, 8, 18, 26А;

вулиця Володимира Лучаковського, 3А, 9;

вулиця Просвіти, 13;

вулиця Богдана Лепкого, 8, 10;

проспект Злуки, 11, 13, 23;

вулиця Текстильна, 10;

вулиця Галицька, 34, 37, 39, 43, 54, 56;

вулиця Фабрична, 3;

бульвар Данила Галицького, 3, 4, 6, 8, 14, 26, 28;

вулиця Дмитра Вітовського, 2;

вулиця Клима Савура, 2;

вулиця Героїв Крут, 2, 9, 11;

вулиця 15 квітня, 7;

вулиця Слівенська, 3, 7;

проспект Злуки, 2;

вулиця Лесі Українки, 1, 5, 9, 17, 27, 29, 35;

вулиця Петра Дорошенка, 13.

У міській раді зазначили, що за останній місяць тривоги почастішали, тож мешканці по кілька годин проводять в укриттях. Безкоштовний Wi-Fi дасть змогу отримувати актуальну інформацію, стежити за картою тривог, отримувати повідомлення про безпекову ситуацію та підтримувати зв’язок із рідними.