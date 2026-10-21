У багатоповерхівках Тернополя облаштують безкоштовний Wi-Fi в укриттях
Роботи проведуть за гроші з міського бюджету
У Тернополі в укриттях багатоквартирних будинків встановлять роутери з безкоштовним доступом до Wi-Fi. Таке рішення прийняв виконавчий комітет у середу, 21 жовтня, йдеться на сайті Тернопільської міськради.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Гроші на роботи та придбання роутерів виділили з міського бюджету. Обладнання встановить у 87 укриттях тернопільський провайдер «Колумбус». Також компанія забезпечить безкоштовний доступ до Wi-Fi.
Перелік укриттів, де облаштують Wi-Fi:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- вулиця Протасевича, 14, 4А, 10А;
- вулиця Карпенка, 14;
- проспект Степана Бандери, 102, 104, 108, 20, 27, 76, 78, 80, 82, 10, 25, 4, 78, 86;
- вулиця Омеляна Польового, 2А;
- вулиця Глиняна, 1, 9;
- вулиця Старий Ринок, 1;
- вулиця Золотогірська, 4, 6, 8, 20, 24, 26;
- вулиця Миколи Бенцаля, 2, 3;
- вулиця Назарія Яремчука, 27, 39;
- вулиця Івана Виговського, 8, 10, 12;
- вулиця Максима Кривоноса, 14;
- вулиця Тролейбусна, 2;
- вулиця Петриківська, 16, 18, 25А;
- вулиця Дружби, 2, 15;
- вулиця Миколи Карпенка, 1, 8, 18, 26А;
- вулиця Володимира Лучаковського, 3А, 9;
- вулиця Просвіти, 13;
- вулиця Богдана Лепкого, 8, 10;
- проспект Злуки, 11, 13, 23;
- вулиця Текстильна, 10;
- вулиця Галицька, 34, 37, 39, 43, 54, 56;
- вулиця Фабрична, 3;
- бульвар Данила Галицького, 3, 4, 6, 8, 14, 26, 28;
- вулиця Дмитра Вітовського, 2;
- вулиця Клима Савура, 2;
- вулиця Героїв Крут, 2, 9, 11;
- вулиця 15 квітня, 7;
- вулиця Слівенська, 3, 7;
- проспект Злуки, 2;
- вулиця Лесі Українки, 1, 5, 9, 17, 27, 29, 35;
- вулиця Петра Дорошенка, 13.
У міській раді зазначили, що за останній місяць тривоги почастішали, тож мешканці по кілька годин проводять в укриттях. Безкоштовний Wi-Fi дасть змогу отримувати актуальну інформацію, стежити за картою тривог, отримувати повідомлення про безпекову ситуацію та підтримувати зв’язок із рідними.