Травми отримали чоловік та двоє дітей

Уночі 21 жовтня поблизу Чорткова сили ППО України збили російський безпілотник «Герань–4». Вибуховою хвилею пошкоджено два домогосподарства. Про це йдеться на сторінці Чортківської міської ради у фейсбуці. Також є троє постраждалих людей – чоловік та дві дитини, повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

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Під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міськраді розповіли, що вранці правоохоронці виявили залишки збитого безпілотника в селі Біла. На місці працювали підрозділи ДСНС, Національної поліції та представники міської ради. Надалі до роботи долучаться піротехніки, які обстежать територію.

Вибухова хвиля пошкодила вікна, двері та покрівлі у двох будинках. Власники цього майна зможуть отримати компенсацію. Станом на 16:00 відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки російського дрона. Це чоловік та двоє неповнолітніх. Їм надається уся необхідна допомога.

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Нагадаємо, 14 жовтня російський дрон влучив у промислове підприємство в Чорткові. На місці виникла пожежа, за медичною допомогою звернулося п’ятеро людей. 16 жовтня російські БпЛА знову атакували Чортків, намагаючись влучити в те ж саме підприємство.