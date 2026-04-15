Притулок розмістили на території міського сміттєзвалища

У Сторожинецькій громаді за гроші з місцевого бюджету облаштували пункт тимчасового утримання безпритульних тварин. Він розрахований на 130 особин. Наразі тут перебувають 30 собак. Про новий притулок в колишньому районному центрі повідомили у Чернівецькій обласній раді у фейсбуці в середу, 15 квітня.

Пункт розмістили на території міського сміттєзвалища, зазначили у Сторожинецькій міській раді. Тут облаштували вольєри, зону для вигулу та кухню для приготування їжі. За тваринами доглядають двоє працівників, також допомагають волонтери. За словами міського голови Ігоря Матейчука, утримання пункту коштує громаді близько 100 тис. грн щомісяця.

Водночас мер Сторожинця додав, що безпритульних собак у громаді є дуже багато. «Самотужки міська рада не зможе повністю розв’язати цю проблему – тварин дуже багато, їхня кількість постійно зростає. Однією з причин є безвідповідальне ставлення: люди продовжують викидати домашніх улюбленців на вулицю, часто навіть не стерилізуючи їх, що призводить до швидкого збільшення популяції», – повідомив міський голова Ігор Матейчук.

Найближчим часом у притулку планують відкрити кабінет стерилізації та розширити спектр послуг. Також до пункту зможуть приходити люди і за можливості вибирати й забирати тварин додому.

Додамо, що подібні притулки для безпритульних тварин є в Чернівцях та в сусідній Тернопільській області.