У місті Новоселиця Чернівецької області невідомі отруїли собак. Одна безпритульна тварина загинула, а інший домашній собака отримав гостре отруєння. Про випадок в інстаграмі повідомили волонтери зоозахисної волонтерської групи Animal Helpers Чернівці. Вони також звернулися в поліцію.

За даними зоозахисників, одного загиблого собаку виявили 29 січня. Тварина лежала мертва біля місцевого будинку культури. Також місцеві волонтери встановили, що 28 січня одна з жительок Новоселиці купувала своєму домашньому собаці ліки від отруєння. За її словами, в улюбленця йшла піна з рота та були судоми. Чи вижив він – наразі не відомо.

За даними речниці Нацполіції Буковини Кароліни Маришевої, звернення про те, що в Новоселиці масово потруїли собак, правоохоронці отримали від місцевої жительки. Наразі поліцейські виїхали на місце для огляду і з'ясовують усі обставини цього випадку.