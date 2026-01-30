Інцидент стався у Львові на вул. Роксолани, 141

У четвер, 29 січня, у соціальних мережах користувачі поширили скриншот переписки, у якому мешканці одного з районів Львова обговорювали отруєння собак. За цим фактом поліція відкрила провадження та проводить перевірку.

«За даним фактом відомості зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ВП №1 Львівського районного управління поліції №2. Правоохоронці проводять перевірку викладених фактів, після чого буде надано правову кваліфікацію», – повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Аліна Подрейко.

Інцидент трапився в районі Левандівки на вул. Роксолани, 151. Відомо, що неподалік житлового комплексу є чотири собаки з кліпсами, які перебувають на обліку в ЛКП «Лев», і нещодавно з'явились ще п’ять безпритульних собак. Через це мешканці будинку у чаті ОСББ обговорювали методи, якими можна позбутись собак. Зокрема, учасник вайбер-групи Богдан у переписці радить використовувати таблетки, інші мешканці підтримують його в цьому.

«Є таблетки, які відправляють на той світ. Я правда не знаю, скільки вони коштують. Можу взнати», – йдеться у повідомленні.

фото скриншот переписки із групи вайбер мешканців будинку по вул. Роксолани, 151

У коментарі ZAXID.NET учасник вайбер-групи «ОСББ Роксолани, 151» Богдан Ділай розповів, що реального наміру отруювати собак мешканці не мали і наголосив на провокаційності фото скриншоту, яке розповсюдили у мережі. Він зазначив, що такі обговорення – це лише жарти і пообіцяв згодом надати повний текст переписки.

«Ніхто не збирався нічого робити. Ми, звичайно, так робити не будемо, ми просто пожартували. Я тут живу вже 35 років. Тут є п'ять-шість собак, які живуть тут постійно. Просто зараз військовий стан, і дехто виїхав за кордон, родичі повикидали собак на вулицю, хтось привіз їх сюди і годує», – каже Богдан Ділай.

За його словами поблизу будинку з’явилося близько 15 собак, привезених у цей район, частина тварин проявляє агресію, через що мешканці бояться за свою безпеку. Чоловік також додав, що через підгодовування тварин кількість безпритульних собак зростає, що погіршує ситуацію.

«Є одна пані, яка приїздить під наш будинок на Land Rover, яка постійно годує тут псів. Вона живе на вул. Широкій і приїжджає сюди постійно годувати псів. Ви вважаєте це нормально? Бо вони хочуть годувати собак, вони їх люблять. Ну та любіть під своїм будинком», – розповів Богдан.

Ідентифікувати і розшукати жінку про яку розповів чоловік редакції наразі не вдалось, як і отримати підтвердження слів Богдана.

Як зазначила голова ОСББ Оксана Нофенко, мешканці ЖК обговорювали у чаті проблему безпритульних собак, які перебувають поблизу будинку. За її словами, тварини проявляли агресію, що викликало занепокоєння щодо безпеки мешканців. Для вирішення проблеми люди зверталися зі скаргами на гарячу лінію міста та до ЛКП «Лев». Під час обговорення звучали різні пропозиції, серед яких мешканець Богдан висловив радикальний варіант вирішення.

«Звісно, що всі мешканці на пропозицію пана Богдана зразу сказали, що їм таке не підходить. Його підтримала одна жінка, а інші зразу сказали, що ні, це не гуманно, це не варіант. Той самий пан Богдан в тій самій переписці потім написав, що він прочитав про те, наскільки це жахливо, і що він жаліє про те, що написав», – розповіла Оксана Нофенко.

За її словами, мешканці будинку вже ж таки дійшли до спільного вирішення проблеми. Наразі вони спробують зробити для безпритульних собак приміщення, погодувати їх, перетримати, а потім спільно з працівниками ЛКП «Лев» зловити для подальшого їх прилаштування.

Заступник директора ЛКП «Лев» Христина Лопатинська розповіла ZAXID.NET, що мешканці будинку на вулиці Роксолани, 141, зверталися зі скаргами на безпритульних собак. Працівники підприємства виїжджали на місце, однак мешканці не долучилися до вилову тварин, через що їм не вдалось забрати тварин.

«Звернення є на контролі, ми це опрацьовуємо і просимо долучатися для допомоги по вилову. Ми зацікавлені в тому, щоб безпритульних собак забрати, забезпечити всіма необхідними процедурами стерилізації та вакцинації, щоб вони були безпечні, і в подальшому прилаштувати їх. Якщо собака проявляє агресію, з нею також буде працювати кінолог», – розповіла Христина Лопатинська.

Христина Лопатинська повідомила, що в п’ятницю, 30 січня, ловці підприємства виїхали повторно на територію, де живуть безпритульні собаки, для їх вилову та подальшого прилаштування. Вона наголосила, що підприємство готове забрати тварин та у межах програми шукати для них нові домівки. Водночас працівники ЛКП «Лев» закликають до співпраці по вилову собак волонтерів та небайдужих мешканців, зокрема тих, хто їх годує.

До слова, в Україні отруєння тварин є кримінальним злочином. Такі дії кваліфікуються за статтею 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами) і передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі до 3 років. Закон поширюється як на домашніх, так і на безпритульних тварин.