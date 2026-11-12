Забіг пройде на стадіоні «Динамо» у Львові

У Львові на стадіоні «Динамо» 12 грудня відбудеться заключний етап Kordon Race – благодійного спортивного проєкту, який об’єднує людей різного віку, професійного рівня та життєвого досвіду. За результатами чотирьох сезонних забігів організатори планують зібрати 1 млн грн на розвиток Kordon Academy.

Як повідомляють організатори, Kordon Race – це соціальний проєкт, покликаний об’єднувати військовослужбовців, ветеранів, професійних спортсменів, аматорів, дітей та дорослих. Тут немає принципового поділу на тих, хто професійно займається спортом, і тих, хто лише робить перші кроки. Кожен учасник стає частиною спільноти, де важливі не лише результати, а й взаємопідтримка, командний дух, особиста мотивація та готовність допомагати іншим.

Особливого значення проєкту надає його благодійна складова. Протягом року Kordon Race проводить чотири забіги відповідно до сезонів. Мета організаторів – зібрати за підсумками чотирьох етапів 1 млн грн на підтримку та розвиток Kordon Academy, де допомагають, військовослужбовцям і ветеранам отримувати нові знання, відновлюватися, знаходити підтримку та повертатися до активного суспільного життя.

«Заключний зимовий етап 12 грудня стане підсумком спортивного року де учасники, які подолали всі чотири етапи серії, зможуть зібрати повну ексклюзивну колекційну медаль-пазл сезону, а також ще однією нагодою продемонструвати, що спорт може бути дієвим інструментом суспільної єдності, взаємодопомоги та благодійності», – сказано в повідомленні.

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Організатори запрошують долучатися до події учасників різного рівня підготовки, родини, спортивні клуби, ветеранські спільноти, корпоративні команди та всіх, хто прагне підтримати благодійну мету проєкту. Реєстрація та деталі – на офіційному сайті.