У Тбілісі помер оператор телеканалу «Пірвелі» Лексо Лашкарава

Опозиційний грузинський телеканал «Пірвелі» повідомив про смерть свого телеоператора Лексо Лашкарави, якого жорстоко побили противники акції ЛГБТ-спільноти. Про це пише «Радіо Свобода».

На Лексо Лашкараву напали, коли він разом із репортеркою каналу «Пірвелі» Мірандою Багатурією вів зйомку в офісі організації «Ганьба». Як зазначили колеги оператора, Лашкарава отримав струс мозку та множинні переломи кісток. Йому намагалися надати допомогу лікарі швидкої. Точної причини смерті поки не називають.

Проте міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що розслідує смерть телеоператора за статтею про «доведення до самогубства». У справі призначили судово-медичну експертизу. Родичі чоловіка заявляють, що він був здоровим і помер саме внаслідок побиття.

5 липня у Тбілісі мав відбутися «Марш гідності» на підтримку спільноти ЛГБТ+, однак громадська організація «Тбілісі прайд» оголосила про його скасування після нападу на ЛГБТ-активістів представників ультраправих радикальних організацій і грузинської православної церкви.

Парад запланували на вечір, але вже в обід до центрального проспекту Руставелі почали сходитися представники радикальних правих організацій «Союз православних батьків», «Грузинський марш» і прихильники ультраправого бізнесмена Левана Васадзе.

Вони розгромили намети, які активісти розставили перед будівлею грузинського парламенту ще раніше – на знак протесту проти результатів виборів. У сутичках постраждали й журналісти низки видань: їх ображали, а декому пошкодили техніку – виправдовували це тим, що ЗМІ «пропагують збочений спосіб життя». Як зазначає «Кавказский узел», загалом постраждали 55 співробітників ЗМІ.

Крім того, праві напали й на офіс «Тбілісі прайду»: після відмови поліції впустити їх у будівлю ті залізли на балкон офісу і скинули звідти прапори ЛГБТ+. Окрім того, вони кинули вибуховий пристрій, унаслідок чого, постраждала одна дівчина.

6 липня під будівлею парламенту Грузії у Тбілісі організували акцію на підтримку ЛГБТ-активістів та журналістів, які постраждали напередодні внаслідок нападу представників правих організацій.

На акцію знову прийшли радикали і без постраждалих не обійшлось. Одну з учасниць акції на підтримку ЛГБТ поранили – її закидала камінням група людей.