У Харкові помер поранений під час вибухів у Балаклії військовий

У Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги 17 листопада помер військовослужбовець, який отримав важкі поранення унаслідок вибухів на військовому арсеналі в Балаклії. Про це на своїй сторінці у Facebook інформує Генеральний штаб ЗСУ. У той же час загрози життю інших постраждалих немає.

Як інформував раніше ZAXID.NET, 15 листопада в Балаклії сталися вибухи на військовому арсеналі у Балаклії, внаслідок чого п'ятеро військових дістали поранення, двоє загинули. Один з постраждалих перебував у важкому стані, ще один отримав травми середнього ступеня важкості, а троє – легкі травми. Також вибухами знищено один службовий автомобіль.

У Генштабі кажуть, що на спеціально обладнаному місці відбувалося планове розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. Ймовірно під час завантаження залишків боєприпасів, які підготували для знищення, зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», сталося його загоряння та вибухи.

У Державному бюро розслідувань вибухи в Балаклії кваліфікували, як «недбале ставлення службової особи», про що в ефірі програми «Нині вже» на «Громадському» повідомила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.