Новий фудпросір запрацює на території ревіталізованого заводу «Промприлад»

В інноваційному центрі «Промприлад» в Івано-Франківську відкриють найбільший фудмаркет на заході України. У ревіталізованому фудпросторі буде 15 різних ресторанних концептів, розрахованих на півтори тисячі відвідувачів на день.

Гастрономічний проект, що запрацює вже у жовтні, об’єднає рестораторів зі Львова, Києва, Харкова, Миколаєва, Бердянська та Івано-Франківська. На фудмаркеті працюватимуть кав’ярня, пекарня, бургерна, чебуречна, піцерія, раменна, локшинна, м’ясна точка, хот-доги, бар, ізраїльська та японська кухні.

«Ми шукали не тільки талановитих рестораторів, але й людей, чиї цінності повністю збігаються з нашими. У нашому розумінні, це історія про культуру їжі, смакові комбінації та кулінарні експерименти. Тут не буде місця компромісам: 15 гастрономічних концепцій, де кожен знайде щось для себе», – зазначила керівниця проекту Оксана Олесневич.

У перший тиждень після відкриття фудмаркет працюватиме у фестивальному форматі. Для відвідувачів запропонують екскурсії, кулінарні майстер-класи, дегустації страв, напоїв, кавових зерен з різних країн.

Фудмаркет на «Промприладі» – частина масштабного дворівневого комплексу Foodoteka. Вже наступного року другий поверх запрацює як Food Hub, що матиме освітньо-розвиткову функцію. На цьому рівні розташують дві кулінарні школи, Food Lab і R&D kitchen та Сhef`s Hub. У цьому просторі професійні шефи, ресторатори та кулінарні дослідники зможуть обмінюватися досвідом, експериментувати, проводити майстер-класи.

Зазначимо, що «Промприлад» – інвестиційний проект поступової ревіталізації старого заводу в центрі Івано-Франківська. Наразі резидентами інноваційного центру стали більше 30 організацій.