Із XVIII століття жителі і гості Івано-Франківська проходять попри один із найбільших промислових об’єктів міста – завод «Промприлад». Він пережив чимало: там займалися приладобудуванням, товарами загального вжитку, існував і парасольковий цех.

Декілька років тому вікна «Промприладу» сумно зяяли над перехожими, сповіщаючи: завод занепадає. Однак у 2018 році приміщення отримало друге дихання, тут почали реалізувати імпакт-інвестиційний проект.

«Промприлад.Реновація» – справді унікальний для Західної України проект. Кожен, хто долучається до інвестування, заохочує зміни в Івано-Франківську на краще.

Так усього за кілька років «Промприлад» із понурого велетня перетворився на місце, де завжди гамірно: освітній простір для дітлахів, галерея, сімейна мануфактура, друкарня, коворкінг (в якому, до речі, мешкає киця Панда), пілотний проект урбан-саду, урбаністична лабораторія, навіть управління інвестиційної політики міської ради, і Prombar.

Якщо вголос перелічувати всіх «мешканців» проекту «Промприлад.Реновація», не вистачить повітря у грудях. Вдруге подих перехоплює. коли вперше потрапляєш на «Пром». За відносно короткий час місце перетворили на оселю інновацій, освіти та бізнесу (і смачних коктейлів, до речі).

На впевнений розвиток проекту «Промприлад.Реновація» не повпливали ані коронакриза, ані економічні коливання в країні. 28 резидентів, 879 інвесторів і понад 37 тис. м2.

«Промприлад» швидко перетворився на спільноту однодумців, яка вражає розмірами і настроями. Він об’єднав навколо себе містян, українців і навіть інституції з-за кордону: уряди Швеції, Канади, British Council, SRI International (Стенфордський інститут досліджень), CANactions, Фонд «Відродження», Robert Bosch Foundation, BMW Foundation, Impact Hub Odessa, Івано-Франківська міська рада.

Майже тисяча інвесторів

Торік у проекті завершили другу хвилю інвестування. Залучили всі кошти, які планували отримати від інвесторів, провели переоцінку і успішно почали третій етап інвестування, який може стати останнім.

«Ми суттєво розширили нашу спільноту і середовище. Зараз у проекті вже 879 інвесторів. Тобто, якщо порівнювати з 2019, то ми по кількості інвесторів виросли вдвічі. Розраховуємо на те, що завершимо етап залучення інвестицій зі спільноти в тисячу інвесторів», – розповідає координаторка зв’язків з партнерами Тетяна Василик.

Тож станом на зараз «Промприлад.Реновація» залучив уже 8,5 млн доларів. Є ще й домовленості на один мільйон доларів, зараз команда в процесі офіційного оформлення і залучення.

Інвестиції у «Промприлад.Реновація» починаються з 50 тисяч гривень, долучитися може кожен охочий. Однак із цим рекомендують поспішити: у квітні команда проекту відкрила третю хвилю інвестицій, з яких вже вдалось залучити третину коштів.

Реконструкції тривають

Загалом проект охоплює реконструкцію всієї площі «Промприладу» – а це орієнтовно 37 тис. м2, однак уже зараз працює 17% від запланованого. Друга черга включить у себе 11 тисяч квадратів.

«До Промприладу з точки зору функціоналу додадуться такі важливі напрямки і місця, як фудмаркет, велика галерея – більш ніж на тисячу квадратів, офіси інноваційних компаній, центр промоції читання, фітнес-центр, крафтова пивоварня, сад на даху та багато інших. Зараз ми у процесі перемовин з різними компаніями, які мають бути на території. Це основний набір функцій, які запрацюють вже на початку наступного року», – розповідає Тетяна Василик.

Паралельно на «Промприладі» готуються до другої черги реконструкцій, зараз працюють над проектною документацією.

«Важливо, що саме за минулий рік ми повністю сформували команду девелопменту – тобто тих партнерів, з якими ми йдемо в реконструкції. До нас доєдналася австрійська група компаній Delta, які також стали й інвесторами проекту. Місія та основна сфера відповідальності компанії DELTA Ukraine у проекті Промприлад.Реновація – це в першу чергу менеджмент будівельного процесу від проектування до здачі будівель в експлуатацію згідно з останніми міжнародними стандартами зеленого будівництва. Також до послуг, за які відповідатиме компанія на об’єкті, входить: організація тендерів, контроль виконання дедлайнів і бюджетів, контроль якості будівельних робіт та сертифікація будівлі за одним зі стандартів Green Building», – додає Тетяна Василик.

Розвивають на «Промприладі» і соціальну складову – наприклад, стратегічним партнером проекту є шведсько-українська компанія інтенсивних ІТ-курсів Beetroot Academy. Вони працюють у різних українських містах – в Києві, в Полтаві, в Одесі і в Івано-Франківську зокрема. Тепер два проекти разом працюють над створенням школи нових професій.

«Тобто це також пошук нових компетенцій і навичок, які потрібно розвивати в сучасного покоління, для того, щоб молодь себе комфортно і успішно почувала в майбутньому», – додає Тетяна Василик.

Соціальне середовище навколо «Промприлад.Реновація» розвивається швидкими темпами. Наприклад, тут почав працювати мейкерспейс Відкритий цех «Парасолька» – спільний робочий простір для майстрування, прототипування, навчання та дослідження. Це креативне середовище для творців, підприємців, стартаперів та новаторів.

Здорожчали на третину

На проект не повпливав коронавірус. Усе рухається так, як і було заплановано: з 2024 року інвестори почнуть отримувати перші дивіденди від проекту, це закладено у бізнесплані.

До того ж, цього року засновники «Промприлад.Реновація» провели другу переоцінку проекту. І він здорожчав: загалом капіталізація інвестиційного проекту протягом 2019 року – квітня 2021 року зросла на 36,24%.

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