У Львівській міській раді у п'ятницю, 23 лютого, одружився військовослужбовець Назар Лемець та Анжеліка Кочмар. З 2020 року Назар Лемець працював інженером-інспектором Львівського комунального підприємства «Агенція ресурсів Львівської міської ради», а з перших днів повномасштабного вторгнення став помічником гранатометника 73-го Морського Центру Спеціальних операцій. У церемонії взяв участь міський голова Львова Андрій Садовий, який проголосив Назара Лемця та Анжеліку Кочмар чоловіком та дружиною. Також привітав наречених мер французького міста Канни Девід Ліснард, який днями перебуває з робочим візитом у Львові.

Фото: ZAXID.NET