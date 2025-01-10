Оновлені склади та цехи шкільної їдальні обладнали сучасною технікою

У п’ятницю, 10 січня, у Калуському ліцеї №6 відкрили оновлений харчоблок. На капітальний ремонт та сучасне обладнання витратили понад 8,1 млн грн.

Як розповів міський голова Калуша Андрій Найда, роботи розпочалися у жовтні 2024 року. Харчоблок ліцею капітально відремонтували, замінивши електропроводку та системи водопостачання, водовідведення і вентиляції.

Оновлені склади та цехи обладнали сучасною технікою: морозильними та холодильними шафами, овочерізкою, тістомісом, міксером, стерилізатором для ножів, електром’ясорубкою, пароконвектоматом, пом’якшувачем води, електричними плитами, посудомийною машиною тощо.

«На облаштування харчоблоку в ліцеї №6 з державного бюджету виділено 6,5 млн грн, співфінансування з місцевого бюджету становило 1,6 млн грн. Особливим викликом стала закупівля обладнання, яке відповідало б суворим стандартам НАССР, адже такого устаткування в Україні немає в повному обсязі», – написав Андрій Найда у Facebook.

Додамо, що шкільні харчоблоки в Україні модернізують за програмою Міністерства освіти і науки України за ініціативи Олени Зеленської. Мета проєкту – забезпечити учнів якісним і безпечним харчуванням, яке має відповідати сучасним стандартам.

З 2022 року в рамках програми за гроші з державного та місцевих бюджетів в Україні облаштували харчоблоки у понад 160 ліцеях. У Калуші, окрім ліцею №6, учасником програми став і ліцей №10, де на модернізацію їдальні витратили 7,2 млн грн.