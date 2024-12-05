У Крихівському ліцеї навчається 920 учнів

У четвер, 5 грудня, у Крихівцях відкрили новий корпус місцевої школи, який почали будувати у 2022 році. Триповерхову будівлю звели за сприяння місцевої будівельної компанії.

Як повідомила директорка Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міськради Вікторія Дротянко, у новому корпусі в першу зміну навчатимуться учні 1-4 класів і в школі нарешті з’явиться група продовженого дня.

«Протягом повномасштабного вторгнення місту вдалося домовитися з забудовником для того, щоб добудувати цей корпус. Тепер дітки початкової ланки зможуть ходити в першу зміну, і що важливо, в них з’явиться група продовженого дня, якої не було майже 4 роки», – зазначила Вікторія Дротянко.

У новому корпусі ліцею – три поверхи з 8 кабінетами для початкової і середньої школи, а також бібліотека, клас безпеки та інформатики. З часом на шкільному подвір'ї облаштують зони відпочинку і спортивні майданчики для школярів.

Додамо, що наразі у Крихівському ліцеї навчається 920 учнів. До прибудови він був розрахований на 360 школярів, тому учні 3-6 класів ходили в другу зміну. Добудувати ліцей вирішили у 2021 році, однак з початком повномасштабного вторгнення РФ Івано-Франківська громада не могла фінансувати капітальні видатки. Корпус звели за сприяння франківської будівельної компанії «Вамбуд», яка належить депутату міськради від «Європейської Солідарності» Миколі Ковальчуку.