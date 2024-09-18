Після звільнення з посади директора Мирослав Граб працює вчителем у Коломийському ліцеї № 1

Коломийський міськрайонний суд визнав винним колишнього директора Коломийського ліцею № 1 імені Василя Стефаника Мирослава Граба в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. За хабар вікнами у підрядника, який ремонтував приміщення ліцею, посадовець заплатить 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 вересня, Мирослав Граб очолював Коломийський ліцей № 1 імені Василя Стефаника з липня 2020 року. У червні 2023 року обвинувачений уклав договір з підприємцем на ремонт приміщення ліцею – заміну вікон та дверей – на суму 4,3 млн грн.

У серпні 2023 року підрядник розпочав ремонт, який мав завершити до кінця року. Незважаючи на те, що роботи не були проведені вчасно і тривали у січні-лютому 2024 року, Мирослав Граб підписав акти виконаних робіт і заклад перерахував підприємству оплату. За це обвинувачений попросив у підрядника 8 металопластикових вікон вартістю 48 тис. грн, які йому привезли додому у березні 2024 року.

Під час судового засідання 31 липня Мирослав Граб, який нині працює вчителем у Коломийському ліцеї № 1, уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Богдана Беркещук визнала ексдиректора винним в одержанні неправомірної вигоди службовою особою і призначила йому 51 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.