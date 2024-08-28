Вдома та в робочих кабінетах підозрюваних провели обшуки

У Коломиї колишнього директора комунального підприємства підозрюють у розкраданні грошей з бюджету міста. Упродовж 2022-2023 років разом зі спільниками – двома знайомими підприємцями – посадовець привласнив 1,4 млн грн під час ремонтів мереж теплопостачання та опалення в закладах освіти.

Як повідомили в поліції Івано-Франківської області 28 серпня, 38-річний директор КП під час воєнного стану укладав договори без проведення тендерів з приятелем підприємцем – на ремонтні роботи мереж теплопостачання та переобладнання систем опалення в закладах освіти. Надалі 37-річний бізнесмен укладав підроблені документи про закупівлю по завищеній вартості з ще одним спільним знайомим – 53-річним підприємцем.

«Схему з розкрадання бюджетних коштів організував директор одного із коломийських комунальних підприємств. Зловмисники завдали збитків державі на суму майже 1 млн 400 тисяч гривень», – інформують у поліції.

Вдома та в робочих кабінетах підозрюваних провели обшуки. Суд обрав їм запобіжні заходи: підприємцям – домашній арешт, а екс-очільнику КП – тримання під вартою з можливістю внести заставу.

За привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення, вчинені в складі організованої злочинної групи, затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.