Заклади освіти разом з батьківським комітетом можуть обрати, коли краще провести канікули

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради рекомендує школам розпочати зимові канікули з 25 грудня. Вони триватимуть два тижні.

Про це повідомила директорка департаменту Вікторія Дротянко під час брифінгу 2 грудня.

«Цього року ми рекомендуємо закладам освіти канікули з 25 грудня на два тижні. Але школи разом з батьківським комітетом можуть обрати, коли краще провести канікули. У 2023 році у нас були п'ять закладів, які самостійно прийняли рішення та провели канікули не із загальною кількістю шкіл», – зазначила Вікторія Дротянко.

Нагадаємо, новий навчальний рік у школах Івано-Франківська розпочався 2 вересня, а завершиться 30 червня 2025 року. В усіх 56 школах міста навчання проходить очно, а учні традиційно матимуть канікули у кожну пору року.