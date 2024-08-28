У цьому навчальному році у Франківську за парти сядуть близько 35 тисяч учнів

Новий навчальний рік у школах Івано-Франківська розпочнеться 2 вересня, а завершиться – 30 червня 2025 року. В усіх 56 школах міста навчання проходитиме очно, а учні матимуть осінні, зимові та весняні канікули.

Як повідомили ZAXID.NET у департаменті освіти і науки Івано-Франківської міської ради 28 серпня, у цьому навчальному році за парти сядуть близько 35 тисяч учнів.

«У підпорядкуванні Івано-Франківської міської ради 56 шкіл – 49 комунальних та 7 приватних. Освітні заклади забезпечені укриттями і в 2024-2025 роках в усіх школах передбачено очну форму навчання», – зазначили у міськраді.

Учні традиційно матимуть канікули у кожну пору року. Осінні канікули у школах Івано-Франківська розпочнуться 28 жовтня і триватимуть по 3 листопада, зимові канікули будуть з 25 грудня по 12 січня, а весняні – з 24 березня по 30 березня.

Додамо, що цьогоріч Кабмін дозволив кожному закладу освіти самостійно визначати структуру навчального року та форми організації освітнього процесу. Зокрема, з огляду на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є в них освітні втрати, якою є безпекова та енергетична ситуація тощо.