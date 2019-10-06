У Карпатах випав перший сніг. І не зупиняється

На кількох курортах сніг падає вже кілька годин беззупинно

На популярних гірськолижних курортах у Карпатах випав перший сніг. Про це свідчать відео з камер спостереження, що встановлені у «Буковелі», «Драгобраті», на базі «Захар Беркут» та біля гори Тростян. Також про появу першого снігу повідомив Чорногірський пошуково-рятувальний пост, що розташований на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

За ситуацією на гірськолижних курортах можна спостерігати на спеціалізованому сайті snig.info, який транслює в прямому ефірі зображення із камер на 30 українських базах відпочинку. І судячи з цих записів, на кількох курортах сніг не зупиняється і продовжує падати.

Відео з камер спостереження на «Буковелі»

Львівські синоптики також попереджають про можливу появу першого снігу у Львові. Щоправда тут очікується мокрий сніг, який навряд чи довго лежатиме.

Однак у понеділок, 7 жовтня, на дорогах зберігатиметься ожеледиця, а вночі 7 та 8 жовтня очікуються сильні заморозки, під час яких температура знизиться до 0-5°C.