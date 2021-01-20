Що не так із серіалом «Свати».

СТС купив франшизу програми «Ліга сміху», яку до 2019 року вів Володимир Зеленський

У російській версії проекту студії «Квартал 95» «Ліга сміху», яка стартує на російському телеканалі СТС заявлені команди, що зазначені як представники так званої «ДНР». Також у кастингу візьмуть участь команди з окупованого Криму. На офіційному сайті Міжнародного союзу КВН Крим трактується як частина Росії, а «ДНР» – як незалежна країна. Поряд із цими командами у Москві змагатимуться команди з Одеси, Харкова та Запоріжжя.

Кастинг має відбутися 25-27 січня в московському Домі КВН. Колективи з Донецька «Дует имени нет» та «Все Пуteam» зазначені як представники «Донецької народної республіки».

На кастинг у Москві зареєструвались «МУА. Збірна медиків» (Одеса), збірна Одеси, «Падик 19» (Запоріжжя), «Подруги твого хлопця» (Харків). Також є два учасника з окупованого Росією Криму – B.A.N.G. (Керч) та Ельвад Вагнер (Сімферополь). Прийом заявок на кастинг триває.

Нагадаємо, що російський канал СТС купив франшизу на зйомки гумористичної програми «Ліга сміху», яку до 2019 року вів Володимир Зеленський. У «Кварталі 95», який є виробником «Ліги сміху» пояснюють, що франшизу СТС придбав у дистриб’ютора Eccho Rights, з яким «Студія Квартал 95» співпрацює з 2012 року.

На запит Радіо Свобода «Студія Квартал 95» повідомила, що умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися. Радіо Свобода також надіслало запит до Eccho Rights, аби з’ясувати деталі угоди.

До президенства Володимиру Зеленському належала частка у 18% у «Лізі сміху, повідомляє «Ліга. Бізнес». Нагадаємо також, що Володимир Зеленський наприкінці 2020 року отримав понад 4 млн грн роялті від «Студія Квартал 95». Про це йдеться в його двох деклараціях від 4 січня, які опублікувало Нацагентство запобігання корупції.

За оцінками медіексперта Андрія Соломахи, вартість продажу формату ТВ-шоу федеральному російському телеканалу може стартувати від 500 тис дол, залежно від досягнутих домовленостей, повідомляє «Слідство.Інфо».

Нагадаємо також, що серед основних власників СТС Медіа – російські держбанки. З травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО України.