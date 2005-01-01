У Казахстані бойовика «ЛНР» засудили до 25 років тюрми

У Казахстані суд засудив 32-річного жителя міста Теміртау Микиту Степіна до 25 років ув'язнення за участь у бойових діях на стороні бойовиків «Луганської народної республіки» і за подвійне вбивство у Казахстані.

Про це повідомляє Радіо Азаттік.

Крім того, за повідомленням радіо Азаттік, його друг 32-річний Павло Левкутін, якого суд визнав винним у недонесенні про вбивство, засуджений до трьох років позбавлення волі. Вирок був оголошений у середу, 30 травня, у спеціалізованому міжрайонному суді з кримінальних справ Карагандинської області.

28 травня у своєму останньому слові Степін сказав, що не міг вчинити інакше і «виконав обов’язок честі», коли поїхав на Донбас «з метою захисту мирного населення» від тих, хто, як він висловився, «знищував російське населення». За словами Микити Степіна, він не був найманцем, а поїхав туди добровольцем, почувши, що нібито бомблять міста Донбасу.

Під час обшуку у нього вдома знайшли «військовий квиток», посвідчення про присвоєння «козацького чину» і нагороду «За визволення Донбасу».

За версією слідства та обвинувачення, житель Теміртау Микита Степін навмисне і неправомірно брав участь в бойових діях на боці самопроголошеної республіки на території Луганської області України. Після двох поїздок він повернувся додому в Теміртау, влаштувавшись на підробіток автослюсарем в гаражний бокс, де пізніше і сталося вбивство двох місцевих жителів. Саме у процесі розслідування вбивства з'ясувалося, що один з фігурантів «виїжджав у Східну Україну». З приводу вбивства Микита Степін сказав, що нікого не хотів убивати, але його з другом «довели, і нічого більше не залишалося робити». Другий підсудний, обвинувачений в недонесення про вбивство, сказав, що ніхто не хотів, щоб так сталося, що він зрозумів свою помилку і все усвідомив.