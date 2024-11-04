Фабрика продавала безакційні цигарки в Україна та за кордоном

Детективи Бюро економічної безпеки вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві. Фабрику підозрюють у виробництві необлікованої продукції, повідомила пресслужба БЕБ в понеділок, 4 листопада.

Правоохоронці не вказують назву тютюнової фабрики, утім 2 листопада голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що БЕБ в межах кримінального провадження вилучило сигаретну лінію на підприємстві «Табако Дім» у Києві.

Слідчі встановили, що підприємство, яке володіє ліцензією на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів. Фабрика виготовляла цигарки як власних марок, так і відомих світових брендів. Надалі сигарети продавали в Україні та контрабандою постачали до країн ЄС, де реалізували за готівку. Підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція.



Детективи БЕБ вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування та пакування сигарет вартістю 45 млн грн. Триває досудове розслідування за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.