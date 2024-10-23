Під час обшуків вилучено понад 17 тисяч електронних сигарет

Правоохоронці Львівщини викрили схему незаконного продажу електронних сигарет та вилучили товару на 11 млн грн. Учасники схеми ввозили електронні сигарети через пункти пропуску на Львівщині та Волині, уникаючи митного контролю.

Як вказано у повідомленні Бюро економічної безпеки (БЕБ) Львівщини за 23 жовтня, учасники злочинної групи продавали одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини до них у Telegram-каналах. Підакцизна продукція потрапляла в Україну від постачальника з ЄС.

Детективи БЕБ провели обшуки в автомобілях, на складах та у помешкання учасників схеми. Вилучено понад 17 тисяч електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 11 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 ККУ, триває. Наразі призначено низку судових експертиз.