Під час проведення обшуків детективи вилучили промислову лінію для виробництва сигарет, пакувальну машину, тютюнові суміші, незаконно виготовлені сигарети та інші речові докази

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групи осіб, які незаконно виготовляли та продавали тютюнові вироби на території Вінницької та Львівської областей.

Встановлено, що мешканці Вінниччини організували масштабне підпільне виробництво цигарок із підробленими марками акцизного податку. Для цього вони орендували промислові приміщення, які облаштували потрібним промисловим обладнанням. Надалі готову продукцію збували оптовими партіями на території Львівської області.

Під час проведення обшуків детективи вилучили промислову лінію для виробництва сигарет, пакувальну машину, тютюнові суміші, незаконно виготовлені сигарети та інші речові докази, що підтверджують факти незаконного виробництва сигарет. Загальна вартість вилученого становить майже 7 млн грн.

На опублікованих БЕБ фото можна розпізнати сигарети марки «Прима класична», на звороті упаковки румунською мовою написано, що куріння викликає серцеві напади.

Фото БЕБ у Львівській області

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють причетних до незаконної діяльності.