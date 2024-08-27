Мережа магазинів та торгових точок знаходилася на території Львівської області та Львова

Детективи теруправління БЕБ у Львівській області викрили мережу магазині, яка працює у Львові та на території області, на незаконному продажі електронних сигарет. Загалом у магазинах вилучили товару на понад 5 млн грн.

Як вказано у повідомленні БЕБ за 27 серпня, детективи викрили групу осіб, які налагодили оптовий продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів. Електронні сигарети без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки продавали без ліцензії на оптову або роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Мережа магазинів та торгових точок знаходилася на території Львівської області та Львова.

Детективи БЕБ провели обшуки у місцях продажу сигарет та проживання членів злочинної групи. В результаті вилучено понад 8000 полімерних ємностей різного об’єму з рідинами для електронних сигарет, тару, етикетки, чорнові записи, комп’ютерну техніку тощо. Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить понад 5 млн грн. Досудове розслідування триває, встановлюються причетні до незаконної діяльності.