Поліцейські обшукали вантажівку підозрюваного на дубенській АЗС

Правоохоронці оголосили про підозру 33-річному львів’янину, який замість будівельної суміші перевозив на Рівненщині 12 тонн фальсифікованого спирту. За скоєне чоловіку загрожує до 170 тис. грн штрафу. Про це 2 серпня повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, у травні 2023 року поліцейські зупинили на АЗС у місті Дубно вантажний автомобіль DAF під керуванням 33-річного львів’янина. Під час огляду транспортного засобу з’ясувалося, що чоловік у полімерних ємностях перевозив 12 тонн етилового спирту невідомого походження. Крім того, він використовував підроблену товарно-транспортну накладну, в якій було вказано, що у вантажівці – акрилова ґрунтовка.

«Орієнтовна вартість вилученого фальсифікату – 1,2 млн грн. З цієї кількості спирту могло вийти близько 50 тис. пляшок сурогатної горілки чи інших алкогольних напоїв. Нині і на товар, і на автівку судом накладено арешт», – зазначили у прокуратурі Рівненської області.

У середу, 31 липня, слідчі оголосили львів’янину про підозру за ч. 1 ст. 204 та за ч. 4 ст. 358 ККУ (незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, а також використання завідомо підробленого документа). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 170 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.