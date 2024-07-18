Поліцейські провели обшуки у цеху підозрюваних

Правоохоронці викрили трьох рівнян, які займались незаконним виготовленням і продажем алкоголю. За скоєне їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це 18 липня повідомили у прокуратурі Рівненської області.

За даними слідства, 45-річний житель Рівного разом із двома спільниками купували сировину й виготовляли алкогольну продукцію з метою її подальшого збуту через роздрібну торгівельну мережу на території області.

«Вказані особи з кінця минулого року систематично купували етиловий спирт, який в орендованих ними гаражних приміщеннях використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх розлив у заздалегідь придбану тару», – зазначають правоохоронці.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські припинили діяльність цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, виявили та вилучили понад тонну фальсифікованої продукції, обладнання для її виготовлення, тару, транспортні засоби, мобільні телефони.

Затриманим рівнянам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб). За скоєне їм загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.