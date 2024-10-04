Залізничний районний суд Львова виніс вирок організатору та виконавцям незаконного виробництва фальсифікованої кави Lavazza. Трьох затриманих зобов’язали сплатити штрафи розміром від 170 тис. грн до 185 тис. грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2024 року, троє спільників, які є уродженцями Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської областей, організували виготовлення фальсифікованої кави Lavazza, яку продавали, зокрема через інтернет, зокрема на платформі Olx. У вироку вказано три випадки, коли учасники схеми (Віталій Волков, Сергій Бучок, Володимир Тичинський) відправили з Києва до Львова загалом 360 пачок фальсифікованої кави (360 кг). Покупець після отримання товару добровільно віддав його правоохоронцям, що свідчить про їхню співпрацю.

У матеріалах справи не вказано адреси, де саме підозрювані облаштували цех з виробництва фальсифікованої італійської кави, однак зазначено, що кримінальні правопорушення вони вчиняли на території Києва та Львова.

Правоохоронці затримали ділків та порушили щодо них кримінальну справу. Обвинувачені та представник потерпілого (компанії Luigi Lavazza S.p.A.) уклали угоду про примирення, виплативши завдану шкоду.

Справу розглянула суддя Богдана Гедз, яка визнала обвинувачених винними у кримінальному правопорушенні, призначивши їм штрафи: 185 тис. грн, 170 тис. грн та 185 тис. грн. Вирок ще можна оскаржити.