Готове пальне продавали на підконтрольних організатору АЗС

Детективи теруправління БЕБ Львівщини викрили схему виготовлення фальсифікованого пального на Львівщині, яке продавали у мережі АЗС. Схему організував мешканець Стрийського району разом із спільником.

Як вказано у повідомленні БЕБ за 24 вересня, незаконне виробництво та продаж пального організував директор двох підприємств, мешканець Стрийського району. Разом зі спільником він виготовляв нафтопродукти на потужностях однієї з компаній. Готове пальне продавали на підконтрольних йому АЗС. Наразі правоохоронці не повідомляють, де саме збували пальне.

Детективи БЕБ попередньо встановили, що у такий спосіб виготовлено понад 22 тис. літрів бензину сумнівної якості. Під час обшуків детективи відібрали зразки пального та вилучили контрафактні нафтопродукти вартістю понад 1 млн грн. За результатами експертизи пальне не відповідає технологічному регламенту та вимогам ДСТУ.

Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 ККУ триває.