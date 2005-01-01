У Києві чоловік і жінка намагалися пограбувати громадський туалет в парку

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 16:3613400

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У Києві чоловік і жінка намагалися пограбувати громадський туалет в парку
фото Київводфонд / ілюстративне
Зловмисники мали намір демонтувати сантехнічне обладнання

У Києві в четвер вранці, 11 січня, чоловік і жінка намагалися потрапити до приміщення громадського туалету біля озера в парку «Перемога» Дніпровського району і пограбувати його. Про це повідомляють на сайті комунального підприємства «Київводфонд».

Представники охоронної служби відреагували на сигнал тривоги і прибули на місце злочину. Вони затримали одного з крадіїв - тридцятирічну жінку. З нею також був чоловік, але йому вдалося втекти. Поліцейські вилучили в затриманої сумку з інструментом для демонтажу сантехнічного обладнання. Зараз жінка перебуває у відділенні, де тривають слідчі дії.

У комунальному підприємстві уточнили, що громадські вбиральні стаціонарного типу, що є на балансі «Київводфонд» і розташовані в парках та скверах Києва, працюють тільки у весняно-літній період. Це й дало можливість зловмисникам проникнути до вбиральні, однак злодії не знали, що усі приміщення законсервовані та перебувають під цілодобовою охороною.

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