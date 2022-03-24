Юрію Шевченку було 68 років

У Києві на 69-му році життя помер композитор Юрій Шевченко. Причиною смерті стала пневмонія. Останнім часом композитор перебував у лікарні на ШВЛ. Про його смерть повідомили у Львівському театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

Юрій Шевченко народився 1 вересня 1953 року в Києві. Там же закнчив консерваторію. Був редактором музичного оформлення передач Держтелерадіо України.

Є автором численних симфонічних, камерних творів, музики до радіовистав, кінострічок («Цвітіння кульбаби» (1992), «Останній осінній листок» (2005, к/м), «Роман вихідного дня» (2008)) і мультфільмів («Івасик-Телесик» (1989), «Котик та півник» (1991), «Кривенька качечка» (1992)).

Юрій Шевченко є володарем великої кількості театральних премій «Київська пектораль», адже він написав музику до понад 100 театральних вистав.

Також композитор є лауреатом мистецьких премій імені Михайла Вериківського (2007), Миколи Лисенка (2012), премії «Київ» імені Артемія Веделя (2018), премії імені Віктора Косенка за твори для дітей та юнацтва (2019).

Шевченко співпрацював з відомим танцювальним колективом «Shumka» з міста Едмонтона (Канада), для якого створив балети «Катруся» (1995), «Перун» (1993), «Сіндерела» (2000), фольклорна сюїта «Пори року» «Те, що приніс вітер» (2005).