У Києві праворадикали намагалися зірвати дискусію про поширення ультраправих рухів

СуспільствоОлег Костюк, 26 березня1020

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У Києві праворадикали намагалися зірвати дискусію про поширення ультраправих рухів
фото Катерини Луцької
Представники Правого сектора влаштували провокації на заході фестивалю Docudays

Близько 50 представники праворадикальних рухів намагалися зірвати дискусію на фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA. Про це повідомляє «Громадське».

За словами правозахисників, активісти, які представилися членами праворадикального «Правого сектору», блокували вхід до приміщення галереї IZONE та зривали плакати виставки про людей з інвалідністю, ромів, трансгендерів та людей з ВІЛ фестивалю про рівність зі стін. Після цього дискусія все ж відбулася.

Як уточнюється, раніше ці плакати більше місяця були в центрі Києва під час Євробачення 2017 і були частиною проекту «Поважати різноманіття».

За інформацією NV.ua, під час словесної перепалки між хуліганами та організаторами один з провокаторів висловив думку, що подібна акція є «загрозою національної безпеки».

Як повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на керівника патрульної поліції Києва Юрія Зозулю, поліцейським «абсолютно вдалося владнати ситуацію».

«Спокійно, ніяких проблем немає. Прийшла група протестувальників на фестиваль. Вони понівечили плакати. Приїхала поліція, втрутилася, ми вивели їх із залу і забезпечили вільний прохід усіх учасників», – сказав Зозоля.

Як інформував ZAXID.NET, раніше у Івано-Франківську націоналісти зірвали лекцію про фемінітиви.

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