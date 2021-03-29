У Києві викрали і вбили добровольця й активіста Олександра Мандича з позивним «Ташкент». За підозрою у вбивстві затримали трьох людей.

«Згідно з матеріалами слідства, пізно ввечері 24 березня 2021 вказані особи, перебуваючи в квартирі 37-річного потерпілого на Печерську, близько години утримували його проти волі та наносили удари в різні частини тіла. Після цього напівпритомного чоловіка силоміць посадили в автомобіль та вивезли у невідомому напрямку», – повідомила увечері в неділю, 28 березня, Київська міська прокуратура.

Слідчі встановили, що у чоловіка раніше був конфлікт із невідомими особами. У неділю стало відомо про затримання трьох підозрюваних у вбивстві і виявлення тіла активіста.

У процесі слідчих дій з’ясувалося, що підозрювані вбили викраденого чоловіка і сховали його тіло у закинутій канаві на Київщині. На знайденому тілі правоохоронці виявили множинні травми, у тому числі ножові поранення.

Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм. Також встановлюються мотив злочину та можливі співучасники.

Трьом затриманим повідомлено про підозру у вбивстві та викраденні людини. Запобіжного заходу станом на ранок понеділка їм не обирали.

Прокуратура не назвала імені вбитого активіста, однак «Українська правда» повідомила, що вбитим виявився громадський активіст, доброволець, який воював на Донбасі, Олександр Мандич із позивним «Ташкент». Його друзі на сторінці вбитого у Facebook висловлюють співчуття. Крім того, за кілька днів до вбивства вони повідомляли про його зникнення, а один з них зазначив, що одна з мешканок будинку зафіксувала напад на Мандича на відео. За його словами, на добровольця напали біля під’їзду.